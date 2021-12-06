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Ювентус - Дженоа, getty images
06 декабря 2021, 00:40
Дженоа в рамках поединка чемпионата Италии играла против Ювентуса на выезде и потерпела поражение со счетом 0:2.
Подопечные Андрея Шевченко пропустили уже на 9 минуте после "сухого листа" от Куадрадо, а Дибала под занавес встречи снял все вопросы.
Обзор матча:
Ювентус — Дженоа 2:0
Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46) — Бентанкур, Локателли — Кулусевски, Дибала (Кайо, 88), Бернардески (Рабио, 83) — Мората (Кин, 72).
Дженоа: Сиригу — Бираски, Бани (Ванхусден, 73), Васкес — Гильоне, Эрнани, Берами (Гальдамес, 58), Туре (Портанова, 59), Камбиассо (Мелегони, 85) — Экубан, Бьянки (Пандев, 58).
Предупреждения: Пеллегрини, Мората, Кин — Камбиассо.