Дженоа в рамках поединка чемпионата Италии играла против Ювентуса на выезде и потерпела поражение со счетом 0:2.

Подопечные Андрея Шевченко пропустили уже на 9 минуте после "сухого листа" от Куадрадо, а Дибала под занавес встречи снял все вопросы.

Обзор матча:

Ювентус — Дженоа 2:0
Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46) — Бентанкур, Локателли — Кулусевски, Дибала (Кайо, 88), Бернардески (Рабио, 83) — Мората (Кин, 72).

Дженоа: Сиригу — Бираски, Бани (Ванхусден, 73), Васкес — Гильоне, Эрнани, Берами (Гальдамес, 58), Туре (Портанова, 59), Камбиассо (Мелегони, 85) — Экубан, Бьянки (Пандев, 58).

Предупреждения: Пеллегрини, Мората, Кин — Камбиассо.