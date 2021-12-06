Италия

Итальянский специалист рассказал о планах своего подопечного на будущее.

Бывший главный тренер Милана и Фиорентины, а ныне наставник турецкого Адана Демиспор Винченцо Монтелла прокомментировал последние успехи своей команды, а также игру Марио Балотелли.

Кроме того, специалист оценил шансы своего подопечного вновь выступать за сборную Италии.

"У Марио навязчивая идея вернуться в сборную. Он должен продолжать набирать форму, но у него есть все предпосылки для этого, а также безграничное желание.

Что касается чемпионской гонки в Серии А, то здесь сложно что-либо предугадать. Милан и Наполи уже показали свой уровень. Ювентус однажды показал, как он может возвращаться, а вот от Ромы Моуриньо я ожидал большего, если честно", — приводит слова Монтеллы сайт Джанлуки Ди Марцио.

После 15-го тура Адана Демиспор под руководством Винченцо Монтеллы идет на десятой строчке в турецкой Суперлиге, имея в своем активе 20 очков, однако при этом отстает от Фенербахче, который расположился на второй строчке всего на 7 зачетных пунктов.