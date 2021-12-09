Наставник туринского клуба прокомментировал победу над Мальме.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
09 декабря 2021, 12:53
Туринский Ювентус завершил для себя групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на первой строчке турнирной таблицы группы H, куда вновь забрался благодаря домашней победе над шведским Мальме (1:0).
Ювентус — Мальме 1:0 Видео гола и обзор матча
По завершении поединка, главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри оценил выступления своей команды в отчетный вечер.
"Сегодняшняя ночь будет хорошей, потому что мы победили Мальме и финишировали на вершине группы. Команда сыграла хорошо, особенно в первом тайме, но при этом мы вновь должны были лучше распорядиться создаваемыми моментами.
Ювентус должен быть осторожнее, и забивать соперникам, как только представляется возможность для этого.
Я доволен тем, как ребята подошли к игре, обеспечив высокий прессинг соперников. Они постарались забить быстрый гол — у них получилось это сделать. Но, повторюсь, в дальнейшем у нас была ни одна возможность для того, чтобы снять все вопросы о победителе, но мы этим не пользовались.
Следующий матч против Венеции будет для нас не менее сложным, поэтому мы должны попытаться добиться лучшей результативности. Ювентус набрал ход, поэтому сейчас наша задача не сбавлять обороты и играть в высококлассный футбол", — подытожил итальянский специалист.
Туринский Ювентус завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА с 15 набранными очками, поэтому отправился в плей-офф с первого места в группе.