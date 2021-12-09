Италия

Наставник туринского клуба прокомментировал победу над Мальме.

Туринский Ювентус завершил для себя групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на первой строчке турнирной таблицы группы H, куда вновь забрался благодаря домашней победе над шведским Мальме (1:0).

Ювентус — Мальме 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри оценил выступления своей команды в отчетный вечер.

"Сегодняшняя ночь будет хорошей, потому что мы победили Мальме и финишировали на вершине группы. Команда сыграла хорошо, особенно в первом тайме, но при этом мы вновь должны были лучше распорядиться создаваемыми моментами.

Ювентус должен быть осторожнее, и забивать соперникам, как только представляется возможность для этого.

Я доволен тем, как ребята подошли к игре, обеспечив высокий прессинг соперников. Они постарались забить быстрый гол — у них получилось это сделать. Но, повторюсь, в дальнейшем у нас была ни одна возможность для того, чтобы снять все вопросы о победителе, но мы этим не пользовались.

Следующий матч против Венеции будет для нас не менее сложным, поэтому мы должны попытаться добиться лучшей результативности. Ювентус набрал ход, поэтому сейчас наша задача не сбавлять обороты и играть в высококлассный футбол", — подытожил итальянский специалист.

Туринский Ювентус завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА с 15 набранными очками, поэтому отправился в плей-офф с первого места в группе.