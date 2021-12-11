Италия

Дубль Влаховича, гол Бонавентуры и гол Мале принесли в актив "фиалок" уверенные три очка.

Завершился поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала на своем поле Салернитану.

Хозяева одержали разгромную победу над одним из аутсайдеров чемпионата Италии, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

По одному голу за "фиалок" отметились Бонавентура и Мале, а также дубль на свой счет записал Влахович.

Фиорентина — Салернитана 4:0

Голы: Бонавентура, 31, Влахович, 51, 84, Мале, 90

Фиорентина: Терраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.

Салернитана: Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери, Кешрида, Кулибали, Рибери, Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.

Предупреждения: Миленкович — Кастанос