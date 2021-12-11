Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Фиорентина — Салернитана, getty images
11 декабря 2021, 19:58
В рамках 17-го тура итальянской Серии А Фиорентина принимала на своем поле Салернитану и одержала уверенную победу.
"Фиалки" отправили в ворота одного из аутсайдеров чемпионата Италии четыре безответных мяча, авторами которых стали Бонавентура, Мале и Влахович (дубль).
Обзор матча:
Фиорентина — Салернитана 4:0
Голы: Бонавентура, 31, Влахович, 51, 84, Мале, 90
Фиорентина: Терраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.
Салернитана: Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери, Кешрида, Кулибали, Рибери, Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.
Предупреждения: Миленкович — Кастанос