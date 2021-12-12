Италия

Юный бразильский защитник прекрасно вписался в стартовый состав команды.

Бразильский игрок центральной зоны обороны римского Лацио Фелипе Луис проводит уже шестой год в составе "орлов", при этом проведя один сезон на старте своих выступлений в столице Италии в аренде в Салернитану.

Шаг за шагом, 24-летний футболист пришел к тому, что теперь стартовый состав столичного коллектива попросту невозможно представить без его участия, поэтому "бьянкочелести" были серьезно обеспокоены возможностью потерять его уже в конце текущего сезона.

Однако, поскольку сотрудничество в полной мере устраивает обе стороны, то и в процессе переговоров о новом контракте игрока проблем совершенно не возникло.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, представители Лацио и Фелипе Луиса уже успели прийти к единой позиции относительно нового долгосрочного контракта, который будет рассчитан до 2026 года, а взамен бразилец получит зарплату на уровне 2,5 млн евро в год.

В текущем сезоне бразилец провел уже 18 матчей, не отметившись результативными действиями.