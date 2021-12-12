Италия

Опытному форварду покорилось невероятное достижение

В матче 17-го тура итальянской Серии А Златан Ибрагимович спас Милан от поражения, забив боковыми ножницами в дополнительное время.

Этот гол стал трехсотым для шведского нападающего в ТОП-5 чемпионатах.

В XXI веке таким достижением могут похвастаться лишь два футболиста — Лионель Месси, на счету которого 475 мячей, а также Криштиану Роналду с 483 голами.

Кроме Милана в ТОП-5 чемпионатах Ибрагимович выступал за такие команды как Ювентус, Интер, Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.