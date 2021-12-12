златан ибрагимович, getty images
12 декабря 2021, 09:43
В матче 17-го тура итальянской Серии А Златан Ибрагимович спас Милан от поражения, забив боковыми ножницами в дополнительное время.
Этот гол стал трехсотым для шведского нападающего в ТОП-5 чемпионатах.
В XXI веке таким достижением могут похвастаться лишь два футболиста — Лионель Месси, на счету которого 475 мячей, а также Криштиану Роналду с 483 голами.
Кроме Милана в ТОП-5 чемпионатах Ибрагимович выступал за такие команды как Ювентус, Интер, Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.