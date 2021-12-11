Италия

Команда Стефано Пьоли спаслась в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

В поединке 17 тура итальянской Серии А Милан в гостях спасся от поражения в матче против Удинезе. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился форвард "черно-белых" Бету. "Россонери" отыгрались в компенсированное арбитром время, когда Златан Ибрагимович принял мяч на линии вратарской и ударом в падении через себя поразил ворота соперника.

В самой концовке матча за неспортивное поведение был удален нападающий Удинезе Исаак Саксесс.

После 17 туров Милан возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 39 очков, но у позади идущих миланского Интера (37) и Наполи (36) есть по игре в запасе. Удинезе набрал 17 баллов и остался на 15 месте.

Удинезе — Милан 1:1

Голы: Бету, 17 — Ибрагимович, 90+2.

Удинезе: Сильвестри — Бекао, Нуйтинк, Перес — Соппи (Зегелаар, 61), Арслан (Саксесс, 70), Уолас, Макенго, Молина — Бету, Деулофеу (Яяло, 70).

Милан: Меньян — Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес — Бакайоко (Кессье, 46), Беннасер (Тонали, 46) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Диас (Мальдини, 81), Крунич (Мессиас, 46) — Ибрагимович.

Предупреждения: Перес, Деулофеу, Зегелаар.

Удаление: Саксесс, 90+4 (прямая красная карточка).