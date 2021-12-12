Италия

Полузащитник Милана проанализировал матч своей команды против Удинезе.

В матче 17-го тура итальянской Серии А Милан не сумел обыграть Удинезе (1:1).

Полузащитник "россонери" Сандро Тонали проанализировал исход поединка, а также попытался найти причины неудачного матча в исполнении своей команды.

"Мы разочарованы тем, как мы выглядели в первом тайме. Мы провалили первые 45 минут матча, теряли мяч и позволяли сопернику легко переходить в контрнаступление. Конечно, у нас есть травмированные футболисты, но мы больше не можем этим оправдываться — у всех команд есть травмированные футболисты.

Последние 15 минут игры мы провели на очень качественном уровне, много атаковали и сумели забить гол. Нам нужно больше разнообразить тактические построения, чтобы соперники не привыкали к нам", — приводит слова хавбека Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Удинезе — Милан.