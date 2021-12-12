Вашему вниманию самые яркие моменты поединка Серии А.
удинезе - милан, getty images
12 декабря 2021, 11:18
В матче 17-го тура итальянской Серии А Милан не сумел обыграть Удинезе (1:1).
Подопечные Пьоли могли и вовсе проиграть поединок, однако ничейный результат "россонери" принес Златан Ибрагимович, забил боковыми ножницами в дополнительное время.
Обзор матча:
Удинезе — Милан 1:1
Голы: Бету, 17 — Ибрагимович, 90+2.
Удинезе: Сильвестри — Бекао, Нуйтинк, Перес — Соппи (Зегелаар, 61), Арслан (Саксесс, 70), Уолас, Макенго, Молина — Бету, Деулофеу (Яяло, 70).
Милан: Меньян — Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес — Бакайоко (Кессье, 46), Беннасер (Тонали, 46) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Диас (Мальдини, 81), Крунич (Мессиас, 46) — Ибрагимович.
Предупреждения: Перес, Деулофеу, Зегелаар.
Удаление: Саксесс, 90+4 (прямая красная карточка).