Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В матче семнадцатого тура итальянской Серии А Торино принимал на своем поле Болонью.

"Быки" в середине первого тайма сумели открыть счет в матче — Сарабия с передачи Лукича отметился забитым мячом. За 20 минут до конца встречи подопечные Юрича удвоили преимущество благодаря неудачной игре Скурпоски.

Тем не менее, Болонья сумела отквитать один мяч усилиями Орсолини, который реализовал пенальти. Этот гол обеспечил нервную концовку обеим командам, однако на большее команда Синиши Михайловича не смогла рассчитывать в этом матче.

Торино - Болонья 2:1

Голы: Санабрия, 24, Скурпоски, 69 (авт.) — Орслонини, 79 (пен.)

Торино: Милинкович-Савич — Родригес, Бремер (Буонджорно, 46), Зима — Войвода, Пьяца (Брекало, 83), Прат, Побега, Лукич, Синго — Санабрия (Дзадза, 87)

Болонья: Скорупски — Теате (Виньято, 84), Медель, Сумаоро — Хики, Барроу (Сансоне, 67), Ольсен (Виола, 67), Сванберг, Сориано (Орсолини, 76), де Сильвестри — Арнаутович (Сантандер, 76)

Предупреждения: Теате, Санабрия, Сориано, Сумаоро, де Сильвестри, Милинкович — Савич