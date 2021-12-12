Украинский полузащитник пропустил встречу из-за дисквалификации.
Верона - Аталанта, Getty Images
12 декабря 2021, 17:56
Завершился поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором Верона принимала на своем поле Аталанту.
Команда Джан Пьеро Гасперини сумела одержали волевую победу, отыгравшись после забитого мяча Симеоне в первом тайме.
Что касается Руслана Малиновского, то украинский полузащитник не смог принять участие в данном противостоянии из-за дисциплинарных санкций.
Верона — Аталанта 1:2
Голы: Симеоне, 22 — Миранчук, 37, Копмейнерс, 62
Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Канчельери, 81), Маньяни (Шутало, 71), Казале, Лазович, Тамез, Илич (Велозу, 60), Капрари, Симеоне, Лазанья (Бесса, 60).
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Толои, Гимшити, Демирал, Пеццелла (Паломино, 85), де Рон, Копмейнерс, Пашалич (Сапата, 56), Муриэль (Иличич, 56), Миранчук (Пессина, 78).
Предупреждения: Чеккерини, Капрари - Сапата