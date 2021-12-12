Предлагаем вашему вниманию результаты матчей итальянского первенства.
Наполи – Эмполи, Getty Images
12 декабря 2021, 21:03
В рамках 17-го тура итальянской Серии А Наполи минимально уступил на своем Эмполи, а Сассуоло обыграл Лацио со счетом 2:1.
Наполи – Эмполи 0:1
Гол: Кутроне, 70.
Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мариу Руй – Демме (Замбо-Ангисса, 63), Зелиньски (Инсинье, 22) – Лосано (Политано, 63), Унас, Элмас (Малькюи, 87) – Мертенс (Петанья, 63).
Эмполи: Викарио – Стоянович, Исмайли, Луперто (Вити, 82), Паризи – Хендерсон (Хаас, 63), Штулац (Риччи, 64), Журковски (Бандинелли, 79) – Байрами (Ди Франческо, 64) – Кутроне, Пинамонти.
Предупреждение: Журковски.
Сассуоло – Лацио 2:1
Голы: Берарди, 63, Распадори,69 – Дзакканьи, 6.
Сассуоло: Консильи – Толян, Кирикеш, Феррари (Айхан, 74), Рожерио – Фраттези, Лопес – Берарди (Дефрель, 81), Распадори (Мюльдюр, 89), Траоре (Матеус Энрике, 73) – Скамакка (Бога, 80).
Лацио: Стракоша – Хюсай (Мурики, 78), Луис Фелипе, Ачерби, Марушич – Акпа-Акпро (Андерсон, 71), Катальди (Лейва, 78), Башич – Педро (Фелипе Андерсон, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ладзари, 65).
Предупреждения: Берарди – Марушич, Андерсон.
Удаление: Айхан, 87.