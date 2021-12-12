В рамках 17-го тура итальянской Серии А Наполи минимально уступил на своем Эмполи, а Сассуоло обыграл Лацио со счетом 2:1.

Наполи – Эмполи 0:1
Гол: Кутроне, 70.

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мариу Руй – Демме (Замбо-Ангисса, 63), Зелиньски (Инсинье, 22) – Лосано (Политано, 63), Унас, Элмас (Малькюи, 87) – Мертенс (Петанья, 63).

Эмполи: Викарио – Стоянович, Исмайли, Луперто (Вити, 82), Паризи – Хендерсон (Хаас, 63), Штулац (Риччи, 64), Журковски (Бандинелли, 79) – Байрами (Ди Франческо, 64) – Кутроне, Пинамонти.

Предупреждение: Журковски.

Сассуоло – Лацио 2:1
Голы: Берарди, 63, Распадори,69 – Дзакканьи, 6.

Сассуоло: Консильи – Толян, Кирикеш, Феррари (Айхан, 74), Рожерио – Фраттези, Лопес – Берарди (Дефрель, 81), Распадори (Мюльдюр, 89), Траоре (Матеус Энрике, 73) – Скамакка (Бога, 80).

Лацио: Стракоша – Хюсай (Мурики, 78), Луис Фелипе, Ачерби, Марушич – Акпа-Акпро (Андерсон, 71), Катальди (Лейва, 78), Башич – Педро (Фелипе Андерсон, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ладзари, 65).

Предупреждения: Берарди – Марушич, Андерсон.

Удаление: Айхан, 87.