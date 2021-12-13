Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии А.
Наполи — Эмполи, Getty Images
13 декабря 2021, 08:30
В рамках 17-го тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи допустил третью осечку кряду, уступив в домашнем поединке Эмполи, в результате чего опустился на четвертую строчку в турнирной таблице.
Обзор матча:
Наполи — Эмполи 0:1
Гол: Кутроне, 70.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мариу Руй — Демме (Замбо-Ангисса, 63), Зьелински (Инсинье, 22) — Лосано (Политано, 63), Унас, Эльмас (Малькюи, 87) — Мертенс (Петанья, 63).
Эмполи: Викарио — Стоянович, Исмайли, Луперто (Вити, 82), Паризи — Хендерсон (Хаас, 63), Штулац (Риччи, 64), Журковски (Бандинелли, 79) — Байрами (Ди Франческо, 64) — Кутроне, Пинамонти.
Предупреждение: Журковски.