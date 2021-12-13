Италия

Украинец пробыл на поле менее часа.

В рамках семнадцатого тура итальянской Серии А Специя с Виктором Коваленко в составе в гостях проиграла Роме.

Подопечные Жозе Моуриньо сумели забить быстрый мяч усилиями Смоллинга и Абрахама — экс-футболист Манчестер Юнайтед получил скидку от форварда, после чего переправил мяч в ворота. После этого команды поочередно атаковали ворота друг друга, однако голкиперы обеих команд были на высоте.

На 53-й минуте поединка Коваленко покинул поле, уступив свое место Агудело. Спустя три минуты Верету подал угловой, а Рожер удвоил счет. Специя пошла в атаку и сумела даже забить, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Рома — Специя 2:0

Голы: Смоллинг, 6, Рожер, 56

Рома: Руй Патрисиу — Кумбула, Смоллинг (Диавара, 64), Рожер — Винья, Мхитарян, Кристанте, Верету, Карсдорп — Абрахам, Майораль (Афена-Гьян, 64)

Специя: Проведель — Николау, Эрлич, Амьян — Реца, Сала (Кивер, 17), Маджоре (Бастони, 53), Коваленко (Агудело, 53), Джаси — Манай, Стрелец (Верде, 53)

Предупреждения: Винья, Кумбула, Афена-Гьян, Джаси

Удаление: Афена-Гьян, 90+4 (повторное предупреждение)