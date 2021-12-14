Италия

Расследование, которое длилось не один месяц ни к чему не привело.

В летнее трансферное окно 2020 года уругвайский нападающий Луис Суарес был близок к тому чтобы присоединиться к туринскому Ювентусу.

Для этого форварду необходимо было экстренно сдать экзамен по итальянскому языку и получить соответствующее гражданство.

Федерация футбола Италии завершила расследование касаемо языкового экзамена, который футболист сдавал в Перуджийском университете для иностранцев. В заявлении FIGC говорится, что дело будет закрыто за недостаточностью доказательств, которые могли бы доказать противоправные действия какой-либо стороны.

Тем не менее, это решение может быть пересмотрено в случае предоставления дополнительных документов, прямо указывающих на правонарушения университета или самого футболиста при сдаче экзамена.

Несмотря на спешку с документами, Суарес в конечном итоге подписал контракт с мадридским Атлетико, за который выступает до сих пор.