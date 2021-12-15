Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Италии.

В рамках 1/16 финала Кубка Италии Дженоа, которой руководит Андрей Шевченко, встретилась с Салернитаной.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Экубана на 76-й минуте, который позволил украинскому специалисту одержать свою первую победу во главе "гриффонов" и пробиться в следующий раунд турнира.

Обзор матча:



Дженоа - Салернитана 1:0

Гол: Экубан, 76

Дженоа: Шемпер — Васкес, Бани, Бираски — Камбьязо (Гильоне, 46), Портанова (Мелегони, 60), Гальдамес, Эрнани (Туре, 89), Сабелли — Дестро (Каллон, 60), Экубан

Салернитана: Фьорилло — Ярошиньски, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Кешрида — Ди Таккьо, Кастанос (Кулибали, 75), Скьявоне (Оби, 65) — Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 60)

Предупреждения: Скьявоне, Гальдамес, Васкес, Вергани, Ди Таккьо