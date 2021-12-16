Италия

Итальянскому клубу нужны кадры для борьбы за чемпионский титул.

В конце лета текущего года итальянский Милан заприметил в составе французского Бордо талантливого полузащитника Ясина Адли, после чего сразу же выступил с предложением о его трансфере, но при этом позволил "жирондинцам" еще на год оставить 21-летнего игрока у себя на правах арендного соглашения.

Однако, в последнее время в руководстве "россонери" выражают неуверенность относительно текущего состояния Браима Диаса, который выдал ряд неудачных поединков в своем исполнении, на фоне перенесенного в октябре COVID-19.

За девять сыгранных с того момента матчей испанец отдал две голевые передачи, не забивая при этом в ворота соперников, в результате чего Стефано Пьоли неудачно постарался провести ротацию на его позиции в пользу Раде Крунича.

Поскольку ключевой задачей Милана является борьба за чемпионский титул, то "красно-черные" хотят обеспечить себе высокий уровень конкуренции в стартовом составе на вторую половину сезона.

Именно поэтому итальянский коллектив может во время зимнего трансферного окна обраться к французским коллегам с просьбой о досрочном завершении аренды Адли.

Как сообщает местная пресса, прямых переговоров между сторонами еще не было, однако Милан, заплативший за француза 8 млн евро, решительно смотрит в сторону подобного варианта развития событий.