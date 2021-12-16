Италия

Греческий центрбек, похоже, теперь будет выступать на своей родине.

Центральный защитник Наполи Костас Манолас продолжит карьеру в чемпионате Греции, о чем сообщают многочисленные авторитетные итальянские источники, включая журналистов Джанлуку Ди Марцио и Николо Скиру.

Утверждается, что 30-летний греческий центрбек перейдет в Олимпиакос, за который он выступал в период с 2012 по 2014 год, прежде чем совершить свой трансфер в римскую Рому.

Вопрос касательно будущего Маноласа, якобы, уже решен — утром 16 декабря он прошел медосмотр в афинском клубе.

По информации Ди Марцио, ради возвращения в Олимпиакос футболист согласился пойти на снижение заработной платы с 4,5 млн евро до 1,5 млн евро. Его контракт будет рассчитан на следующие три сезона. В Греции Манолас будет выступать в связке с другим именитым центрбеком — Сократисом.

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