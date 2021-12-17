Италия

Накануне игры Дженоа против "орлов" вспоминаем, как главный тренер генуэзцев отличался в их воротах.

В карьере легенды украинского футбола и нынешнего алленаторе Дженоа была масса клубов, которые страдали от него множество раз. Но 2 хет-трика, дубль и еще 4 раза по голу – такого удостоился именно римский Лацио. Уже сегодня "орлы" будут противостоять Андрею Шевченко как тренеру, а мы вспомним каждый из 12-ти мячей Шевы в их ворота.

Болельщики Милана и даже Лацио, усаживайтесь поудобнее – будет много ностальгии!

Хет-трик номер раз, или матч на века

3 октября 1999 года состоялся один из лучших матчей в истории итальянского футбола. А в годы, когда Кальчо у всех ассоциировался с сугубо оборонительным футболом, – может и лучший. 1:0, 1:1, 3:1, 3:4, 4:4 — так менялся счет на римском табло тем осенним вечером.



Андрей Шевченко забивал на всякий вкус – правой, с пенальти, левой. Три мяча, с помощью которых россонери совершили феноменальный камбэк – именно его заслуга. И если бы не кипер "орлов" Лука Маркеджани – то молодой украинец, за 4 дня до этого отпраздновавший 23-летие, отличился бы еще.

Символично, что такой матч выдали будущий и действующий чемпионы Италии. А Владимир Маслаченко в конце своего репортажа точно отметил: "Три гола в этой игре забил Андрей Шевченко, словно размявшись перед заключительным матчем со сборной России в составе сборной Украины. Внимание – Андрей Шевченко!"

Да, через 6 дней на Лужниках случился едва ли не самый легендарный гол в истории главной команды нашей страны.

Всем курьезам курьез

Следующий мяч Шевы в ворота Лацио был забит 3 февраля 2002-го года, когда "бьянкочелести" уже испытывали финансовые проблемы, чуть позже едва не приведшие клуб к банкротству. Тем не менее, побеждать благодаря шедевру Деяна Станковича должны были именно хозяева Стадио Олимпико. К слову, игравшие под пыльным надзором одного из героев игры 1999-го года Себастьяна Верона, уже выступавшего за Манчестер Юнайтед и приехавшего в столицу Италии в качестве болельщика.



Но тут случилось… сложно объяснить это – смотрите сами. Два бывших киевских динамовца Шевченко и Каладзе вместе выпрыгнули на мяч после углового, снаряд попрыгал с головы одного на голову другого и таки залетел в ворота. Милан отыгрался на 90-й минуте, а номер грузина уже летом перешел легенде Лацио – Алессандро Несте, тогда как сам нынешний мэр Тбилиси взял "четверку". Поговаривают, своим трансфером капитан "орлов" помог спасти родной клуб от верной гибели, пусть и сделал это неосознанно.

Хет-трик номер два!

Этот бенефис Шева выдал в тот год, когда получил Золотой мяч, Милан выиграл Скудетто, а Лацио – Кубок Италии. Два из трёх голов в Суперкубке, который проходил на Сан Сиро 21 августа 2004 года, вышли необычайно красивыми – левой в падении через себя и правой с лету. Забил украинец и головой – здесь прям классический набор для классного нападающего.



Едва начавший решать свои проблемы Лацио с новым президентом Клаудио Лотито и вернувшимся любимцев небесно-голубых тиффози Паоло Ди Канио не смог противопоставить сопернику ничего, поэтому Милан в 2004-м поднял над головой сразу два трофея.

До трех не дотянул

Спустя месяц с небольшим Андрей покуражился вновь – тепер уже на Стадио Олимпико и в рамках Серии А. Пусть даже лациали первыми вышли вперед благодаря голу Фернанду Коуту, но именно 7-й номер миланистов после перерыва совершил 2 настоящих шедевра – снова в падении и после сольного прохода.



Видя такие мячи невольно понимаешь, почему Золотой мяч в том году нашел своего обладателя по делу. О днях наших этого не скажешь...

Один из лучших мячей в великой карьере

Перед матчем Дженоа с Ювентусом мы вспоминали гол Шевченко в ворота туринцев в сезоне-2001/2002, субъективно назвав его лучшим в карьере легендарного форварда. Сегодня с подачи Владимира Маслаченко мы также успели сказать о легендарном мяче Андрея на Лужниках в футболке сборной Украины. Да и в самом материале почти каждый точный удар в ворота "орлов" можно описывать в наилучших красках. Но этот – особенно.

Сценарий миланского матча сезона-2004/2005 был очень похож на сценарий римского – Лацио повел в счете (с пенальти забил будущий миланист Массимо Оддо), а Милан совершил камбэк.

Шевченко вышел на замену сразу после пропущенного мяча и метров с тридцати зарядил со штрафного в самую девятку. Победный мяч на счету экс-лациали Эрнана Креспо, который не церемонился и гол праздновал так, будто за "орлов" никогда не играл. И ведь как тяжко залетало – штанга после удара Кака, штанга после удара самого Креспо…

А обзор матча посмотрите обязательно – под комментарий легендарного миланиста Карло Пелегатти это просто невероятно. Особенно, если вы поклонник "россонери".



Сезон перед уходом

Сезон-2005/2006 стал последним для украинца в первом заходе в Милан. То, как тиффози "россонери" умоляли его не уходить в Челси и приглашали на Курва Суд – тема отдельного материала, а в 4-м туре Серии А он уже по традиции забил красивый мяч в ворота Лацио. На этот раз – включив свою технику и немного сместившись с левого фланга в центр.

В итоге Милан одержал победу со счетом 2:0 – и если первый гол был на счету действующего обладателя Золотого мяча, то второй – на счету будущего. Речь, разумеется, о великолепном бразильце Кака.

Дальше Шева имел еще как минимум два стопроцентных момента, но голкипер "орлов" Маттео Серени был неподражаем. Кстати, в концовке обзора еще и интервью украинца итальянским журналистам – за 6 лет жизни на Апеннинах наш бомбардир выучил язык идеально – можете убедиться.



Последний перед Динамо

…и второй после Челси. Летом 2008-го Андрей Шевченко вернулся в Милан на правах аренды уже в статусе бывалого ветерана, взял 76-й номер (символизирующий год его рождения), не став ничего забирать у юного бразильца Пато и забил всего парочку мячей. Первый был отправлен в ворота Цюриха в рамках первого раунда Кубка УЕФА, второй – в ворота Лацио в 1/8 Кубка Италии.



Казалось, гол украинца станет победным, однако лациали смогли не только отыграться усилиями реализовавшего пенальти Мауро Сарате, но и вырвать путевку в следующий раунд. К слову, решающий удар Горана Пандева почему-то не вошел в прикрепленный выше обзор.

Именно в том сезоне "орлы" стали обладателями Кубка Италии, а Шева, заглянув еще на несколько месяцев в Лондон, уже следующим летом вернулся в клуб, его воспитавший – киевское Динамо.