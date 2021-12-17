Италия

Наставник Болоньи прокомментировал предстоящий матч Серии А.

В рамках восемнадцатого тура итальянской Серии А Болонья примет на своем поле Ювентус.

Главный тренер хозяев Синиша Михайлович поделился мыслями накануне поединка отметив, что туринский клуб сейчас переживает далеко не лучшие времена.

"Ювентус сейчас — это наш прямой конкурент. Нам нужно выйти на поле зная, что если мы не готовы развить невероятную скорость — нам не победить. Кьеза и Дибала важны для Ювентуса, но для нас их присутствие или отсутствие ничего не меняет. Я всегда привожу их в качестве примера управления командой. Нам нужно сыграть свой идеальный матч и надеяться, что соперник проведет свой не самый лучший поединок.

У нас два поражения в последних матчах. Важно сохранять уверенность в себе и высокую самооценку — это признак зрелости. В прошлом году нашей главной задачей было сохранение прописки — теперь пора поднимать планку", — приводит слова специалиста Sky Italia.

После 17 тура Ювентус расположился на седьмой строчке в чемпионате, имея в своем активе 28 очков. Болонья занимает десятое место, отставая от "Старой синьоры" на четыре пункта.

Матч Болонья — Ювентус состоится в субботу, 18 декабря в 19:00.