Италия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Италии-2021/22.

В одном из матчей 18-го тура итальянской Серии А нас ожидает противостояние между Аталантой и Ромой, которое пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия.

Аталанта — Рома

Суббота, 18 декабря, 16:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Главный арбитр — Массимилиано Иррати. Прямая трансляция на Megogo.

Аталанта уже традиционно является одним из лидеров чемпионата Италии. Некоторые болельщики и эксперты делают даже смелые прогнозы, что в нынешнем сезоне бергамаски смогут прыгнуть еще выше головы и побороться не только за место в групповом этапе Лиги чемпионов, но и за чемпионский титул Серии А.

После 18-ти туров подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются вслед за двумя миланскими гранды, при это сам наставник Аталанты всячески избегает вопросов про гонку за "золотыми" медалями, ведь команда из Бергамо ни разу еще не оказывалась на вершине таблицы, но при этом в последнее время с завидной регулярностью одерживала положительные результаты против своего будущего соперника.

Новый вызов Жозе Моуриньо в Роме вряд ли похож на сказку, да и никто не говорил, что в Риме португалец наконец-то полностью перезапустит свою карьеру и будет избегать провальных поединков. "Особенный" уже в Риме успел дать несколько огненных интервью, пожаловавшись на посредственную (по его мнению) глубину состава после нескольких неудач, при чем в свойственной себе манере публично идентифицировав футболистов, которыми он не доволен. Хоть тут обошлось без Генриха Мхитаряна, с которым у Жозе пока сохраняется гармония, несмотря на прошлые конфликты во времена их пребывания в МЮ.

Пока положение Ромы в турнирной таблице остановилось на шестой строчке, а отрыв от лидирующего Интера успел превратиться в пропасть из 15 очков. А ведь если бы не сенсационные поражения по типу матча с Болоньей, но шансы "волков" хотя бы навязать борьбу за титул выглядели бы более реальными. Но если с чемпионатом Италии не выйдет, то Роме теперь можно бросить силы на Лигу конференций, где команда Моуриньо вышла из группы с первого места, в чем есть заслуга и нашей луганской Зари. Аталанта, к слову, в последнем матче упустила плей-офф ЛЧ и отправилась в Лигу Европы — голы Руслана Малиновского и Дувана Сапаты в концовке так и не вылились в полноценный камбэк, хотя какую-никакую интригу в финальном отрезке матча Аталанте вернуть удалось.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Джан Пьеро Гасперини. Так, на победу Аталанты предлагается коэффициент 1,73, тогда как потенциальный успех Ромы оценивается показателем 4,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,33.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Госенс — Спинаццола, Паллегрини, Эль Шараави, Афена-Гьян

Под вопросом: ... — ...

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