Италия

Наставник Интера прокомментировал разгром Салернитаны.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А миланский Интер в гостевом поединке нанес разгромное поражение Салернитане (5:0).

Салернитана — Интер 0:5 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги похвалил свою команду за продемонстрированную игру, отметив настрой футболистов.

"На бумаге эта игра выглядела достаточно просто, судя по итоговому счету, однако это не так. Парни с правильным отношением подошли к поединку, а дополнительная ротация дала нам немного свежести в игре. У нас девять матчей за 25 дней, поэтому нам придется сжать зубы, и с достоинством пройти этот финальный рывок перед рождественскими каникулами.

Когда параллельным ходом у нас шли матчи Лиги чемпионов, то мы допускали невынужденные потери очков. Мы сделали все возможное ради того, чтобы не потерять голову, вернулись на вершину таблицы, и теперь хотим оставаться тут до конца.

Моя команда никогда не останавливалась в работе, в особенности те игроки, которые выполняли свои международные обязанности и были вынуждены совершать дальние перелеты. Нам нужен небольшой перерыв для того, чтобы перезарядиться.

Когда Лига чемпионов вновь вернется, нам станет еще тяжелее. Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария — команды, которых мы хотели бы избежать во время жеребьевки, однако этого сделать не удалось. Уже ближе к февралю мы будем видеть, в какой форме находимся, и уже исходя из этого просчитывать наши шансы на успех.

Мы знаем, что будем противостоять команде, которая выиграла турнир два года назад, а в этой кампании победила во всех матчах группового этапа. Нас это совершенно никак не пугает и не будет влиять на матчи в 1/8 финала", — заключил итальянский специалист.

В следующем туре миланский Интер проведет домашний матч против Торино.