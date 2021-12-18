Италия

До абсолютного лидера еще очень далеко, но голкипер Интера вполне может подняться на несколько строчек еще в этом сезоне.

Словенский голкипер миланского Интера Самир Ханданович значительную часть своей карьеры профессионального футболиста выступает в Италии, где успел поиграть за фриульский Удинезе, Тревизо, римский Лацио, Римини и миланский Интер.

В матче 18-го тура итальянской Серии А словенский страж ворот в очередной раз занял место в стартовом составе "нерадзурри", а его команда крупно обыграла Салернитану в гостевых условиях (5:0).

Салернитана — Интер 0:5 Видео голов и обзор матча

Помимо очередного успеха миланского клуба, Ханданович записал на свой счет 533 матч в карьере в рамках Серии А (182 — за Удинезе, 3 — за Тревизо, 1 — за Лацио и 347 — за Интер), что позволило ему войти в топ-10 участников данного турнира по количеству сыгранных поединков.

Выше Самира в этом рейтинге расположились Сильвио Пиола (537 игр), Роберто Манчини (541), Пьетро Вирховод (562), Дин Дзофф (570), Джанлука Пальюка (592), Хавьер Дзанетти (615), Франческо Тотти (619), Паоло Мальдини (647) и Джанлуиджи Буффон (657).

Таким образом, если словенский голкипер сыграет в большинстве матчей чемпионата до конца текущего сезона, то сумеет потеснить наставника сборной Италии с восьмой строчки рейтинга.