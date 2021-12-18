Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Аталанта — Рома 1:4
Голы: Муриэль, 45+1 — Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72

Аталанта: Муссо — Толой, Паломино, Джимсити (Муриэль, 34) — Хатебур (Дзаппакоста, 78), Де Роон, Фройлер, Пеццелья (Мехле, 78) — Пашалич (Миранчук, 64) — Иличич (Малиновский, 46), Сапата.

Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Верету (Кумбулла, 90+1), Кристанте, Винья — Мхитарян (Калафиори, 88), Дзаньоло (Шомуродов, 70) — Абрахам (Бове, 90+1).

Предупреждения: де Роон — Дзаньоло, Ибаньес, Манчини.