Италия
18 декабря 2021, 17:55
Малиновский не помог Аталанте уйти от поражения Роме
Украинский полузащитник вышел на замену во втором тайме, но его единственное потенциальное результативное действие отменили из-за офсайда.
Аталанта — Рома, Getty Images
18 декабря 2021, 17:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Аталанта — Рома 1:4
Голы: Муриэль, 45+1 — Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72
Аталанта: Муссо — Толой, Паломино, Джимсити (Муриэль, 34) — Хатебур (Дзаппакоста, 78), Де Роон, Фройлер, Пеццелья (Мехле, 78) — Пашалич (Миранчук, 64) — Иличич (Малиновский, 46), Сапата.
Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Верету (Кумбулла, 90+1), Кристанте, Винья — Мхитарян (Калафиори, 88), Дзаньоло (Шомуродов, 70) — Абрахам (Бове, 90+1).
Предупреждения: де Роон — Дзаньоло, Ибаньес, Манчини.