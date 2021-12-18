Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 18 тура итальянской Серии А Удинезе в выездном поединке разгромил Кальяри со счетом 4:0.

В первом тайме "маленькие зебры" дважды забили в ворота Краньо. На 4 минуте отличился Макенго, а на 45 минуте гол на свой счет записал Делофеу.

Во второй половине встречи гости продолжили доминировать. На 50 отличился Молина, а на 70 второй гол в матче забил Делофеу.

Кальяри — Удинезе 0:4

Голы: Макенго, 4, Делофеу, 45, 70, Молина, 50

Кальяри: Краньо, Белланова, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 70), Карбони (Касерес, 46), Далберт (Ликояннис, 46), Марин, Грасси, Нандес (Кейта Бальде, 46), Жоао Педро, Паволетти (Дейола, 70).

Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 80), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Зегелар, 80), Арслан (Яяло, 75), Уолас, Макенго, Деулофеу (Пуссетто, 75), Бету (Самарджич, 87).

Предупреждения: Марин, Далберт, Деулофеу, Белланова, Родриго Бекао.

Удаление: Марин.