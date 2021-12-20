Италия

Уругвайский полузащитник точно не нужен Артете, но в Италии является одним из ключевых игроков.

Фиорентина в текущем розыгрыше итальянской Серии А прогрессирует в плане достижения результатов, поэтому имеет возможность подойти к Рождеству в потенциальной зоне еврокубков.

Очевидно, что успехи команды напрямую связаны с выступлениями ее основного состава, незаменимой частью которого сходу стал арендованный у лондонского Арсенала полузащитник Лукас Торрейра.

25-летний уругвайский футболист не пришелся ко двору ни в обойме "канониров", ни чуть позднее в мадридском Атлетико, поэтому вернулся на Апеннинский полуостров, где ранее достаточно успешно выступал в составе генуэзской Сампдории.

В текущем сезоне Торрейра принял участие в 15 поединках (1115 минут), сумев при этом по разу отличиться голом и голевой передачей.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, успешные выступления футболиста гарантировали ему лояльность со стороны тренерского штаба и руководства клуба, поэтому Фиорентина уверенно смотрит в сторону его полноценного выкупа из Арсенала, согласно соответствующему пункту в арендном соглашении.

Заплатить в таком случае "лилии" будут должны, ни много, ни мало, около 18 млн евро, а со своей стороны они уже предложили игроку контракт до лета 2026 года с зарплатой в 3 млн евро в год.