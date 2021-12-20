Италия

Также к итальянскому форварду присматриваются Арсенал и Тоттенхэм.

Нападающий Сассуоло Джанлука Скамакка может скоро оказаться в более престижном клубе — утверждает Calciomercato.it.

22-летним форвардом уже интересуются такие итальянские гранды, как Интер, Милан и Ювентус, давно подыскивающие центрфорварда.

После дебюта в национальной сборной Италии парня заметили в Англии: интерес к нему проявляют Арсенал и Тоттенхэм, причем клубы из Лондона видят в нем потенциальную замену Обамеянгу и Кейну.

Скамакка провел 2 матча (0 голов) за национальную сборную Италии и выступал в составе Кремонезе (14 матчей во всех турнирах, 1 гол), Зволле (10, 0), Асколи (35, 13), Дженоа (29, 12) и Сассуоло (18, 6).