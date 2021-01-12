Италия

Гранды итальянского футбола хотят подписать нападающего.

Ювентус и Милан сразятся за нападающего Сассуоло Джанлуку Скамакку, утверждает издание Tuttosport.

22-летний нападающий текущий сезон проводит на правах арендного соглашения в Дженоа, и, вероятно, может быть возвращен.

Туринцы активизировались в реализации данного трансфера после травмы Пауло Дибалы, из-за которой он пропустит ряд важных поединков.

Источник утверждает, что проблемой для туринцев станет интерес Милана, который уже ведет переговоры с агентами футболиста.

Скамакка в текущем сезоне провел 15 поединков, в которых отметился шестью голами и результативной передачей.

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