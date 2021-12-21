Италия

Football.ua представляет анонс матча 19 тура итальянской Серии А.

В рамках 19 тура итальянской Серии А Дженоа на своем поле примет бергамскую Аталанту.

Вторник, 21 декабря, 21:45. Луиджи Феррарис (Генуя). Главный арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на Megogo.

Противостояние Дженоа против Аталанты, по понятным причинам, ждали многие украинцы. Дженоа, которой руководит украинский наставник Андрей Шевченко, не в лучших кондициях подходит к предстоящему матчу. По прежнему в команде есть множество травмированных футболистов, но ситуация, по сравнению в первыми турами для наставника, улучшилась. Однако турнирное положение не дает генуэзцам право на ошибку. От последнего места их разделяет всего два очка, но и до спасательной 17 позиции — три пункта. Очень важно грамотно отыграть в обороне, ведь Аталанта — команда, футболисты которой обладает огромным потенциалом в атаке, да и подбор футболистов на всех позициях там лучше, нежели у хозяев поля.

Настроение Руслана Малиновского и компании перед выездом в Геную также было испорчено. Они полностью провалили матч против Ромы, который завершился в пользу римлян — 1:4. Нужно реабилитироваться перед собственными болельщиками и набирать три очка, дабы не подвергать себя опастность в ближайших турах опуститься из зоны Лиги чемпионов ниже по турнирной таблице. Естественно, Аталанта — явный фаворит этой игры. По всем пунктам команда Джан Пьерро Гасперини опережает своего соперника и победа в гостевом поединке не должна стать серьезным вызовом для "бергамасков".

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Ровелла, Фарес — Госенс

Под вопросом: Ванхусден, Кайседо, Максимович