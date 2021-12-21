Уругвайский футболист высказался о своем уходе из клуба.
диего годин, getty images
21 декабря 2021, 15:25
После разгрома от Удинезе в 18-м туре Серии А спортивный директор Кальяри объявил, что Диего Годин и Мартин Касерес не достойны носить форму клуба.
Уругвайский защитник прокомментировал данное заявление отметив, что функционер несправедливо обвинил футболистов.
"Я принял решение. Нас с Мартином больше не будет в клубе. Через 10 дней мы покинем Кальяри и сможем рассказать более детально обо всем произошедшем. Ни я, ни Касерес не проявляли неуважения к клубу.
Сейчас команда находится в сложной ситуации — эта ситуация длится годами", — приводит слова Година сайт Джанлуки Ди Марцио.
Годин провел 34 поединка за Кальяри во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.