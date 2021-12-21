Италия

Милан и Интер совместно объявили, что новый стадион для клубов будет построен по проекту американской архитектурной компании Populous при поддержке лондонский фирмы EMEA.

Окончательный проект стадиона, который получил название La Cattedrale (кафедральный собор), будет представлен в 2022 году, а в ближайшее время подготавливаются все финальные документы для процесса возведения новой арены.

Новый дизайн стадиона вдохновлен двумя известными постройками – Миланским собором и галереей Виктора Эммануила II.

Компания Populous известна как создатель арены для Тоттенхэма, а также ряда стадионов в США.

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