Италия

Завершились три матча чемпионата Италии.

В рамках 19 тура итальянской Серии А завершились три противостояния.

Миланский Интер в домашней встрече переиграл Торино со счетом 1:0.

На 30 минуте Дензел Думфрис сумел вывести хозяев вперед. Нидерландский защитник сделал отличный забег, получил мяч от Джеко и точно пробил в цель.

Интер - Торино 1:0

Гол: Думфрис, 30

Интер: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Чалханоглу (Весино, 69), Джеко, Мартинес (Санчес, 69).

Торино: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65), Бремер, Айна (Ансальди, 76), Брекало (Прат, 76), Лукич, Побега (Мандрагора, 65), Пьяца, Санабрия (Варминг, 59).

Предупреждение: Чалханоглу.

Римская Рома в домашнем противостоянии не сумела обыграть Сампдорию (1:1).

На 72 минуте встречи счет был открыт. Вышедший на замену Эльдор Шомуродов подхватил мяч в штрафной площади и прошил вратаря гостей. Но на 80 минуте Габбьядини сумел восстановить паритет на табло.

Рома - Сампдория 1:1

Голы: Шомуродов, 72 — Габбьядини

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья (Шомуродов, 67), Мхитарян, Верету (Эль-Шаарави, 67), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 47).

Сампдория: Фальконе, Берешиньски (Чьерво, 76), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Аскильдсен, Адриен Силва, Экдаль (Феррари, 37), Габбьядини, Капуто (Куальярелла, 76).

Предупреждения: Берешиньски, Фальконе, Аскильдсен.

Верона дома поделила очки с Фиорентиной (1:1).

Лазанья вывел Верону вперед на 17 минуте поединка. Фиорентина сравняла счет на 81 минуте усилиями Кастровили.

Верона — Фиорентина 1:1

Голы: Лазанья, 17 - Кастровили, 81

Верона: Монтипо, Фараони, Тамез, Казале, Шутало, Лазович, Велозу (Бесса, 46), Илич, Капрари (Онгла, 80), Симеоне, Лазанья (Канчельери, 81).

Фиорентина: Терраччано, Венути (Одриосола, 70), Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бонавентура (Кастровилли, 46), Данкан, Торрейра, Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 63; Кальехон, 70).

Предупреждения: Капрари (46), Илич (46), Терзич (84).