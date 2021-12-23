Вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.
дензел думфрис, getty images
23 декабря 2021, 00:30
В рамках 19-го тура чемпионата Италии миланский Интер на своем поле минимально обыграл Торино (1:0).
Единственный гол в матче на свой счет записал Думфрис, отлично подключившись к атаке в середине первого тайма.
Обзор матча:
Интер - Торино 1:0
Гол: Думфрис, 30
Интер: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Чалханоглу (Весино, 69), Джеко, Мартинес (Санчес, 69).
Торино: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65), Бремер, Айна (Ансальди, 76), Брекало (Прат, 76), Лукич, Побега (Мандрагора, 65), Пьяца, Санабрия (Варминг, 59).
Предупреждение: Чалханоглу.