Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии

Италия отправилась на рождественско-новогоднюю паузу, оперативно доиграв заключительный тур первого круга. Вернётся Серия А только 6 января, так что у команд будет время перевести дух, а там уже и зимние переходы начнутся.

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР

Тур, к сожалению, получился неполным. Салернитана не явилась на гостевой матч с Удинезе – вместо команды из Салерно прибыли только её болельщики. Похожая ситуация была год назад с игрой Ювентуса и Наполи. Теперь Салернитане грозит техническое поражение, хотя это далеко не главная её проблема. До начала второго круга мы узнаем, останется ли она вообще среди участников сезона-2021/22, или результаты её матчей придётся отменять.

На второе место снова забрался Милан, который воспользовался осечкой Наполи. Тем временем Ювентус, чей календарь в конце года был относительно лёгким, уже подобрался к зоне Лиги чемпионов на осязаемое расстояние. Гонка туринцев за лидерами станет одним из главных сюжетов первого круга.

Внизу таблицы не происходит ничего радостного для команды Андрея Шевченко. Пускай Дженоа отобрала очки у Аталанты и приподнялась над Кальяри, но гораздо критичнее тут сенсационная победа Специи в Неаполе. Пять очков отставания от спасительного места – уже многовато. Ждём зимнего усиления.

Новогодняя атмосфера на гостевом секторе фанатов Милана в Эмполи

Победила дружба?

Дженоа, впрочем, заслужила похвалу за матч с Аталантой. Конечно, это был откровенный "автобус", и ничего большего, чем 0:0, генуэзцы достичь не могли, но свою нулёвку отстояли дисциплинированно. Шевченко выставил оборонительный состав, переставив Кришито на левый фланг – Доменико формально играл латераля, но фактически часто оказывался дополнительным центральным защитником. Отметим также центрального полузащитника Портанову, который проделал немалый объём работы.

Аталанта, от которой ждали реабилитации за 1:4 от Ромы, словно не восстановилась после того шокирующего матча. Команда из Бергамо владела несомненным преимуществом, но терялась в завершающей фазе: 17 ударов по воротам и всего лишь 3 в створ – показательная статистика. Плотная оборона второй раз кряду стала неодолимой преградой для подопечных Гасперини. Иногда простые рецепты действуют лучше всего.

Руслан Малиновский, увы, провёл не лучший матч. Итальянские СМИ разошлись во мнениях, его оценки плавают от 4,5 до 6,5, но это лишь говорит о том, что украинец выглядел убедительнее игравшего рядом с ним Миранчука. Создалось впечатление, что Шевченко подготовил игроков Дженоа ко встрече со своим экс-подопечным по сборной Украины. Более того, в конце первого тайма сломался Дуван Сапата, а заменивший его Муриэль совсем не попал в игру. Показательно, что Аталанта за весь матч практически не создавала стопроцентных моментов – с большой натяжкой можно отнести к таковым сэйв Сиригу после удара Сапаты ещё в первом тайме.

Насыпали специй

Неаполитанцы испытали дежавю. Два тура назад они уже уступили на своём поле Эмполи, хотя по игре однозначно заслуживали большего. Теперь – новая серия, уже против Специи, которая ни разу не ударила в створ, зато смогла забить благодаря автоголу Жезуса. С другой стороны, можно вспомнить недавний матч с Миланом, где везло уже Наполи.

Команда Лучано Спаллетти опять валится к зиме – такое уже было в Интере, а теперь повторяется на новом месте работы. Конечно, многое зависит от кадровых потерь. Антигерой матча Жезус не играл бы при здоровом Кулибали, а впереди не хватает Осимхена: ни юркий Мертенс, ни мощный Петанья на этот раз не справились. Ещё и реализация подкачала – был удар Элмаса в перекладину и лучший шанс Наполи, когда центрбек Эрлич спас на ленточке после удара Лосано.

Виктор Коваленко остался в запасе, и не вышел даже на замену. Это тревожный знак: второй тур подряд украинец не попадает в состав. Его место занял 21-летний поляк Кивиор, который в начале сезона лечился и адаптировался. Впрочем, в ближайшее время Специю может ждать смена тренера, и даже победа в Неаполе не гарантирует Тиаго Мотте работу на матчах второго круга.

Лидеров ищите в Милане

Милан, напротив, забил всё то, что должен был против Наполи, и даже больше – речь главным образом о дубле Франка Кессье (его гол неаполитанцам был отменён в спорной ситуации). Из-за многочисленных потерь ивуариец вышел на непривычной для него позиции атакующего полузащитника, и это оказалось лучшим решением. Ещё одно открытие – давно ничего не показывавший Салемакерс, который провёл на редкость активную игру.

Эмполи оказался удобным соперником. Команда Андреаццоли традиционно одна из самых открытых в лиге. Она атаковала сама и дважды поразила ворота Меньяна (отметим классную игру атакующего полузащитника Байрами) но слишком многое позволяла сопернику. Апофеоз великодушия – четвёртый гол, когда мяч от руки защитника отскочил точно под левую ногу Тео Эрнандеса. Забавно, что игроки Эмполи бросились к арбитру, чтобы тот назначил пенальти в их ворота, но тут действует принцип преимущества – гол важнее 11-метрового.

Интер гарантировал себе зимнее чемпионство туром ранее, но теперь упрочил лидерство в непростом поединке с Торино. "Гранатовые" – отнюдь не мальчики для битья, Иван Юрич выстроил там крепкую оборону с толковыми контратаками. Получились рабочие три очка с единственным голом Думфриса. Голландец забивает уже третий раз за четыре тура. Очередной новичок Интера сумел-таки разыграться.

Показатели команды Симоне Индзаги впечатляют: 49 голов, 7 побед кряду, шестиматчевая сухая серия. "Нерадзурри" могут огорчаться лишь новогодней паузе, так мощно они завершали 2021 год. Кризисные Милан и Наполи не выглядят им ровней, Аталанта нестабильна, а Ювентус растерял слишком много. Неужели будет второе чемпионство кряду?

Римские перепады

Рома после крупной победы в Бергамо не справилась дома с куда более скромной Сампдорией. Формат, в котором необходимо играть первым номером, оказался неудобным для команды Моуриньо. Ещё и Абрахам травмировался по ходу второго тайма. "Джаллоросси" сумели отличиться благодаря редкому голу Шомуродова (узбеский форвард забил лишь второй мяч в текущем чемпионате), но гости успели отыграться – Габбьядини нынче в хорошей форме.

Моуриньо рвал и метал после матча. "Если бы я смотрел такой матч дома по телевизору, переключил бы канал", – новая фраза в коллекцию перлов. Проблемы с настроем были заметны невооружённым глазом. Болельщики Ромы продолжают верить в Жозе, но это, скорее, магия имени. Нет стабильности, и отдельные яркие результаты не создают общей картины – таковая, напротив, пестрит разнообразными неудачами.

Лацио тоже не блещет, однако на коротком отрезке стабильность проявил: две победы со счётом 3:1, добытые без Чиро Иммобиле – результат, как ни крути, позитивный. Сарри провёл некоторые изменения в составе. Основным голкипером вновь стал Стракоша, усадивший старенького Рейну в запас, прописались в основе центрхав Башич и крайний форвард Дзакканьи.

Героями матча с Венецией, впрочем, стали испанцы. Педро забил первый мяч благодаря сольному проходу, а Луис Альберто опять проявил себя в качестве "джокера", успешно выйдя на замену. Недавний лидер заработал удаление для хозяев (Тессманн сыграл прямой ногой – эпизод, который не разглядишь сразу, хотя формальный повод там был), а затем поставил точку, эффектно завершив комбинацию.

Бернардески жив

Ювентус без особых проблем выиграл у Кальяри – соперник не в тех кондициях, чтобы увозить очки из Турина. Героем встречи стал полузабытый Федерико Бернардески, получивший место в основе благодаря травме Кьезы. Бернардески сначала отдал результативную передачу, фактически угодил в голову Мойзе Кину, а затем забил самостоятельно. Неужели Аллегри сможет реанимировать карьеру этого, бесспорно, талантливого игрока?

Фиорентина, которая почти целый круг шла без ничьих, опять поделила очки. Заслуженный результат, "скуадре виоле" даже пришлось отыгрываться в матче с Вероной. Симеоне и Влахович не забили, хотя оба форварда имели шансы – этот тур в принципе выдался неудачным для лучших бомбардиров чемпионата.

Наконец, Болонья увезла неожиданно крупную победу из Реджо-Эмилии. Матч запросто мог пойти по иному сценарию, но Сассуоло упускал один момент за другим, а голкипер Скорупски поймал кураж. Впрочем, итоговая победа гостей справедлива: команда Синиши Михайловича настроилась на последний матч года. Гол совсем уж забытого Федерико Сантандера потянет на новогодний подарок.

Сборная тура

Лучший игрок тура

Лучший тренер тура

Лучший гол тура

Гаэтано Кастровилли (Фиорентина)

Луис Альберто (Лацио)

Педро Родригес (Лацио)

Алессандро Флоренци (Милан)

Аарон Хики (Болонья)

Юмор

Таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2021 — 2022

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 19 14 4 1 49 15 34 46 2 Милан 19 13 3 3 40 22 18 42 3 Наполи 19 12 3 4 35 14 21 39 4 Аталанта 19 11 5 3 38 24 14 38 5 Ювентус 19 10 4 5 27 17 10 34 6 Рома 19 10 2 7 31 21 10 32 7 Фиорентина 19 10 2 7 34 25 9 32 8 Лацио 19 9 4 6 39 34 5 31 9 Эмполи 19 8 3 8 30 34 -4 27 10 Болонья 19 8 3 8 27 31 -4 27 11 Торино 19 7 4 8 23 19 4 25 12 Верона 19 6 6 7 34 32 2 24 13 Сассуоло 19 6 6 7 30 31 -1 24 14 Удинезе 18 4 8 6 26 28 -2 20 15 Сампдория 19 5 5 9 27 35 -8 20 16 Венеция 19 4 5 10 18 34 -16 17 17 Специя 19 4 4 11 19 39 -20 16 18 Дженоа 19 1 8 10 19 37 -18 11 19 Кальяри 19 1 7 11 17 40 -23 10 20 Салернитана 18 2 2 14 11 42 -31 8

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