Вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.
венеция - лацио, getty images
23 декабря 2021, 10:49
В рамках 19-го тура чемпионата Италии Лацио в гостях уверенно переиграл Венецию (3:1).
За хозяев единственным голом отличился Форте в первом тайме. У "орлов" забивали Педро, Ачерби и Луис Альберто.
Обзор матча:
Венеция — Лацио 1:3
Голы: Форте, 30 — Педро, 3, Ачерби, 48, Альберто, 90+4
Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбуэхи, Вакка (Бузио, 55), Чрнигой (Тессманн, 67), Ампаду (Сигурдссон, 74), Кийин (Окереке, 55), Форте (Юнсен, 74), Араму.
Лацио: Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Раду (Ладзари, 74), Катальди (Лейва, 67), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 74), Дзакканьи, Педро, Фелипе Андерсон (Андерсон, 80).
Предупреждения: Катальди, Педро, Чрнигой, Башич, Ампаду, Кальдара.
Удаление: Тессманн.