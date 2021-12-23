Италия

Футболист и клуб пришли к общему видению перспектив дальнейших отношений.

Защитник миланского Интера Федерико Димарко, который является воспитанником академии "змей", лишь в этом сезоне получил полноценный шанс зарекомендовать себя в качестве игрока основного состава, спустя целую серию выступлений на правах аренды в другом клубе.

Однако, под руководством Симоне Индзаги 24-летний итальянец не просто стал чаще появляться на футбольном поле, а еще и перерос в полноценного игрока стартового состава.

24 матча, два гола и две голевые передачи — таковы достижения Димарко удалось покорить на данный момент в текущем сезоне.

Прогресс не остался незамеченным со стороны руководства клуба, поэтому в данные минуты игрок прибыл в штаб-квартиру Интера для проведения финального этапа переговоров о продлении контракта, который изначально должен был завершиться летом 2023 года.

Ожидается, что стороны достигнут договоренности о еще трех дополнительных годах совместного сотрудничества.