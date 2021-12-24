Италия

По словам легенды, Юве не выиграл ЛЧ из-за португальца.

Бывший вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал про период карьеры в клубе вместе с Криштиану Роналду.

"Ювентус мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Я тогда выступал был в ПСЖ. Непонятно, что тогда произошло.

Когда я вернулся, я выступал вместе с Криштиану в течение двух лет. Да, мы хорошо общались, но мне кажется, что Ювентус утратил командную ДНК.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017 году, потому что у нас была команда, опытная команда, но, прежде всего, мы были единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы потеряли это с Роналду", — рассказал Буффон в интервью TUDN.

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