Италия

Итальянский клуб может приобрести футболиста.

Форвард французского Нанта Ранальд Коло-Муани входит в сферу интересов Милана.

Итальянский клуб ищет нового футболиста на позицию центрфорварда и Коло-Муани — приоритетный вариант для них.

Если Милан примет решение приобрести его зимой, то вынужден будет заплатить не меньше 10 миллионов евро.

Однако летом футболист получит статус свободного агента и может присоединиться к "россонери" бесплатно.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету француза провел 18 матчей, в которых он забил 7 голов и сделал 2 ассиста.