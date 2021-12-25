Италия

Полузащитник "нерадзурри" отметился очередным провокационным комментарием.

Полузащитник миланского Интера Хакан Чалханоглу летом уходящего года по перешел в стан "нерадзурри" из принципиального соперника — Милана, что стало причиной для конфликта между ним и поклонниками "россонери".

Под руководством Симоне Индзаги турецкий полузащитник провел уже 21 матч, забив шесть голов и отдав восемь голевых передач, что существенно превосходит его показатели образца финальных выступлений в Милане.

Подводя итоги стартового периода в составе Интера, футболист отметил следующее: "Я пережил трудный период, который имел немало последствий для меня на личном уровне. Причин для отъезда из Милана было достаточно много.

Сейчас я счастлив, потому что много страдал. В мою сторону понеслось достаточно много критики, поэтому мои эмоции после гола в дерби были настоящим взрывом освобождения.

В Интере меня приняли очень хорошо, а главный тренер сыграл в этом фундаментальную роль. Я знаю, что Мистер Индзаги лично хотел видеть меня в своей команде, что сильно помогло мен на первом этапе.

Заменить Эриксена было очень сложно, так как ожидания от моей игры были слишком высокими уже со старта, но я много работал над собой.

В Милане я был классической "десяткой", но в Интере мне сразу дали другую позицию, на которой я чувствую себя куда лучше. Сейчас я просто центральный полузащитник, но переход этот дался мне достаточно сложно. Теперь я вижу пространство у ворот куда лучше, а также могу возвращаться в оборону в поисках мяча.

Мои нынешние партнеры по команде — игроки высочайшего уровня. Думаю, в составе Милана они тоже есть, но у Интера, все же, получше. Тут собраны прекрасные футболисты.

В какой-то момент мы отставали от Наполи на семь-восемь очков, но много работали над тем, чтобы завершить первую часть сезона на вершине турнирной таблицы. Мы заслужили все это благодаря нашему упорному труду и целеустремленности", — заключил футболист.

Напомним, что миланский Интер вернется к розыгрышу итальянской Серии А гостевым матчем против Болоньи уже 6 января.