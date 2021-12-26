Италия

Летом итальянский клуб потерпел неудачу в погоне за полузащитником Порту.

Уже в скором времени откроется январское трансферное окно в европейском футболе, на время которого итальянский Милан поставил себе амбициозную задачу по усилению кадрового потенциала как на позиции центра обороны, так и в атакующей тройке полузащитников.

В контексте последней линии "россонери" делали подвижки еще прошлым летом, когда старались подписать полузащитника португальского Порту Хесуса Корону, однако переговоры между клубами не привели к желанному для команды Стефано Пьоли результату.

Однако, уже этой зимой Милан вновь попытается заполучить себе 28-летнего мексиканского футболиста, но на этот раз столкнется в конкуренции с андалузской Севильей, которая также была бы не против усилить свою обойму.

Корона, который является универсалом как в плане выбора линии расстановки на привычном для него правом фланге, так и на противоположной стороне поля, оценивается в 30 млн евро, а за текущий сезон провел 15 матчей, забив один гол в составе "драконов".