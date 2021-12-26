Италия

Туринцы не собираются выслушивать возможные предложения по своему защитнику.

Защитник Ювентуса и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт не покинет свой клуб в зимнее трансферное окно.

Несмотря на заявления Райолы о том, что футболист покинет свою нынешнюю команду, боссы туринцев считают Де Лигта "неприкасаемым" и не намерены с ним расставаться, сообщает Calciomercato.

Более того, в клубе раздражены подобными заявлениями, поэтому намерены провести беседу с представителем нидерландца.

Отметим, что клаусула Де Лигта составляет 120 млн евро. Со следующего сезона эта сумме вырастет еще на 20 млн.

В текущем сезоне 22-летний бек провел 20 матчей за Ювентус во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.