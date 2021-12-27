Италия

Французский латераль не входит в планы Рафаэля Бенитеза.

Левый защитник Эвертона Лукас Динь может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, ввиду подписания Виталия Миколенко из киевского Динамо, о трансфере которого в стан "ирисок" вскоре будет объявлено официально, будущее 28-летнего француза на Гудисон Парк выглядит туманным.

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитез больше не рассчитывает на Диня и готов с ним расстаться.

Утверждается, что услуги французского латераля были предложены одновременно как минимум двум итальянским грандам — Интеру и Наполи.

В текущем сезоне Лукас Динь провел в футболке Эвертона 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал четыре предупреждения.