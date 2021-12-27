Италия

Нападающий хочет покинуть Верону уже зимой.

Возрастной хорватский нападающий Никола Калинич в составе Вероны совершает очередную попытку показать себя с лучшей стороны в итальянской Серии А, однако с десятью матчами в активе (389 минут) в текущем сезоне, даже при трех забитых мячах и одной голевой передаче, это будет сделать достаточно проблематично.

С момента ухода из стана тогда еще днепропетровского Днепра, 33-летний форвард попробовал себя в составах Фиорентины, Милана, мадридского Атлетико, римской Ромы и Вероны, однако ни в одном из этих клубов его позиции в стартовом составе нельзя было назвать абсолютными.

В итоге, уже в ближайшей зимней трансферной кампании Калинич хочет покинуть обойму "мастифов", однако уезжать из Италии все равно не намерен.

Его агент Фали Рамадани уже связался с представителями римского Лацио, для которого вопрос поиска форварда является одним из ключевых в контексте возможного ухода Ведата Мурики, после чего "орлы" взяли паузу на раздумье перед составления предложения для Калинича.

Действующий контракт футболиста с Вероной рассчитал до лета следующего года.