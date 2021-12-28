Италия

Врачи борются за жизнь Зампарини.

Бывший президент итальянского Палермо Маурицио Зампарини срочно доставлен в одну из больниц Удине.

80-летнего итальянца реанимировали и на данный момент врачи борются за его жизнь. Он в тяжелом состоянии.

Зампарини перенес операцию после внезапного осложнения, которое, как было подтверждено, не связано с коронавирусом.

Отметим, что здоровье бизнесмена заметно ухудшилось в октябре, после того, как его 23-летний сын Армандо был найден мертвым в своей квартире в Лондоне.

Маурицио Зампарини владел Палермо с 2002 года по февраль 2017 года. Он известен своими спонтанными решениями по назначению и увольнению тренеров. За 15 лет во главе клуба он поменял 40 коучей.