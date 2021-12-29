Италия

Ожидается, что зимой команду Андрея Шевченко пополнит талантливый форвард Аталанты.

Молодой нападающий Аталанты Роберто Пикколи, похоже, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, Дженоа находится на завершающей стадии переговоров по 20-летнему итальянцу.

По информации источника, Пикколи должен присоединиться к команде Андрея Шевченко на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Роберто Пикколи провел в футболке бергамасков 10 поединков, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.