Ожидается, что зимой команду Андрея Шевченко пополнит талантливый форвард Аталанты.
Роберто Пикколи, Getty Images
29 декабря 2021, 14:30
Молодой нападающий Аталанты Роберто Пикколи, похоже, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, Дженоа находится на завершающей стадии переговоров по 20-летнему итальянцу.
По информации источника, Пикколи должен присоединиться к команде Андрея Шевченко на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне Роберто Пикколи провел в футболке бергамасков 10 поединков, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.
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