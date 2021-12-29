Италия

Клуб намерен приобрести итальянского форварда.

Нападающий Сассуоло Джанлука Скамакка вошел в сферу интересов миланского Интера.

Форвард является основной целью на зимнее трансферное окно для Ювентуса, но Интер, который также испытывает необходимость в усилении атакующей линии, готовы побороться с туринцами.

Миланский клуб готов предложить за 22-летнего форварда своих футболистов - Андреа Пинамонти, который ныне выступает за Эмполи на правах аренды, или Лоренцо Пиролу, который защищает цвета Монцы также на правах аренды.

Руководство Сассуоло вряд ли пойдет на такой шаг, ведь у них есть шанс выручить приличную сумму за форварда. Ранее уже сообщалось, что "нероверди" хотят получить за Скамакку 40 миллионов евро.