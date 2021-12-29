Клуб намерен приобрести итальянского форварда.
Джанлука Скамакка, Getty Images
29 декабря 2021, 19:57
Нападающий Сассуоло Джанлука Скамакка вошел в сферу интересов миланского Интера.
Форвард является основной целью на зимнее трансферное окно для Ювентуса, но Интер, который также испытывает необходимость в усилении атакующей линии, готовы побороться с туринцами.
Миланский клуб готов предложить за 22-летнего форварда своих футболистов - Андреа Пинамонти, который ныне выступает за Эмполи на правах аренды, или Лоренцо Пиролу, который защищает цвета Монцы также на правах аренды.
Руководство Сассуоло вряд ли пойдет на такой шаг, ведь у них есть шанс выручить приличную сумму за форварда. Ранее уже сообщалось, что "нероверди" хотят получить за Скамакку 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Скамакка провел за "нероверди" 19 матчей, в которых отметился шестью забитыми голами.
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