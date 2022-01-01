Италия

Опытный футболист может отправиться покорять поля в США на закате карьеры.

генуэзской Дженоа Доменико Кришито продолжает оставаться одним из наиболее влиятельных футболистов в составе "грифонов".

Украинский наставник Андрей Шевченко рассчитывает на опыт 35-летнего итальянского исполнителя, в карьере которого были выступления как за клуб из Генуи, так и периоды в составе туринского Ювентуса и санкт-петербургского Зенита, однако уже по итогам следующей летней трансферной кампании Дженоа может лишиться одного из своих лидеров.

На Кришито с предложением о трансфере вышли представители клуба МЛС Торонто, которые предложили ему краткосрочную сделку до декабря 2023 года, с сопутствующим размером оклада в 3 млн евро.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Доменико твердо стоит на том, чтобы доиграть до конца текущий сезон, однако это не мешает ему уже сейчас заключить предварительное соглашение с американским клубом.

На данный момент Кришито вновь испытывает проблемы с малоберцовой костью, поэтому выбыл из рабочего процесса внутри команды Шевченко, за которую в этом сезоне провел уже 16 матчей, забив шесть голов и отдав одну голевую передачу.