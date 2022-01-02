Италия

Контракт футболиста с английским клубом завершается в конце сезона.

Летом прошлого года центральный защитник английского Манчестер Юнайтед, осознав, что не получит достаточно игровой практики под руководством Оле-Гуннара Солскьяера, отправился в аренду в бирмингемскую Астон Виллу, однако в стане "львов" также не был завсегдатаем на футбольном поле.

Всего 11 матчей (685 минут) для футболиста за первую часть сезона вынудили его базовый клуб досрочно разорвать арендное соглашение, но к "Красным дьяволам" 24-летний англичанин так и не присоединился.

Неаполитанский Наполи вышел на первый план с предложением об очередной аренде Туанзебе, на которое английская сторона и представители футболиста ответили согласием и, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, сделка была успешно закрыта.

"Партенопеи" заплатят скромные 0,5 млн евро за полугодичную аренду футболиста, а уже по ее завершению перед Акселем возникнет вопрос о необходимости продлевать контракт с Манчестер Юнайтед, который заканчивается уже следующим летом.

На вторник у игрока запланировано медицинское обследование, по итогам которого окончательно станет известно будущее данного перехода.