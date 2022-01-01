Англия

В ближайшее время защитник отправится в Наполи.

Аксель Туанзебе вернулся из аренды в Астон Виллу и вскоре отправится в Наполи — сообщает The Athletic.

Для начала Наполи возместит Манчестер Юнайтед 500 тысяч фунтов, которые манкунианцы недополучили из-за прерванной аренды, после чего команды обсудят долгосрочное будущее 24-летнего футболиста.

Туанзебе за свою карьеру провел 37 матчей во всех турнирах (0 голов) за Манчестер Юнайтед и 46 матчей во всех турнирах (0 голов) в аренде за Астон Виллу.